Москва, 27 июня, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Суд взыскал с певца Сергея Жукова задолженность по оплате коммунальных услуг. Об этом 27 июня сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Максим Блинов/РИА Новости Сергей Жуков

«Мировым судьёй <…> вынесены два судебных приказа о взыскании с Жукова Сергея Евгеньевича задолженности по оплате коммунальных услуг», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в марте суд отказал Жукову в правах на ряд песен группы «Руки Вверх!», записанных в конце 1990-х годов. Певец попытался оспорить права на песни «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и некоторые другие.

Суд отметил, что Жуков знал о существующих правоотношениях, но за 20 лет их никак не оспаривал, поэтому иск был отклонён.