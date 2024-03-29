Москва, 29 марта, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Суд отказал певцу Сергею Жукову в правах на ряд песен группы «Руки Вверх!», записанных в конце 1990-х годов. Об этом сообщает 29 марта «РИА Новости».

Екатерина Чеснокова / РИА Новости Певец Сергей Жуков

Продюсер Андрей Маликов финансировал запись фонограмм, права на которые позднее получил его центр. Теперь, когда с момента записи прошло более 20 лет, Жуков попытался оспорить права на песни «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и некоторые другие.

Суд отметил, что истцу было известно о существующих правоотношениях, но все два десятка лет он их никак не оспаривал, и отклонил иск, отмечает агентство.

Ранее Жуков заявлял, что «хиппи, панков, рокеров» и прочих современных артистов всегда прессовали, и в этом смысле не происходит «ничего нового».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года работавший с группой «Руки Вверх» 36-летний пианист Владимир Капырин умер в своей московской квартире. Музыканта обнаружил его отец — композитор Дмитрий Капырин. По словам солиста и лидера группы Сергея Жукова, смерть клавишника вызвала шок у всего коллектива.