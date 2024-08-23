Краснодар, 23 августа, 2024, 12:07 — ИА Регнум. В порту Кавказ в Краснодарском крае введён особый режим, там продолжают ликвидацию последствий атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 23 августа сообщил журналистам в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Константин Чалабов/РИА Новости

«В настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введён особый режим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на период устранения последствий Керченская паромная переправа временно не функционирует. Сейчас Морская спасательная служба ведёт работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.

Как ранее передавало ИА Регнум, 22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Для тушения огня туда направили пожарный поезд.

Позднее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул. Очагов возгорания на территории самого порта не было. Специалисты установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что во время поисково-спасательной операции удалось спасти 17 членов экипажа судна. Также сообщалось, что местонахождение одного человека остаётся неизвестным, поиски продолжаются.