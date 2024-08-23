Симферополь, 23 августа, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа временно не будет функционировать из-за устранения последствий удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по парому в порту Кавказ. Об этом 23 августа сообщили журналистам в федеральном минтрансе.

Павлишак Алексей/TASS

«В настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов», — заявили в ведомстве.

Госавтоинспекция Крыма призвала водителей грузовиков следовать по альтернативному сухопутному маршруту. Проехать можно через территорию новых субъектов России по федеральной автодороге Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь, отметили в Telegram-канале МВД республики.

22 августа в Краснодарском крае ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами, в результате чего он затонул в акватории порта Кавказ. Специалисты установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива.

С парома спасли 17 человек, четверо из которых были госпитализированы. Остаётся неизвестным местонахождение ещё одного члена экипажа, его поиски продолжаются.