Краснодар, 23 августа, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Медики госпитализировали четверых членов экипажа, спасённых с затонувшего после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) парома в порту Кавказ на Кубани. Об этом сообщил 23 августа оперативный штаб Краснодарского края.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Всего с борта были спасены 17 человек.

«Остальные получают помощь амбулаторно», — указано в Telegram-канале штаба.

Спасатели продолжают операцию по поиску ещё одного члена экипажа. По некоторым данным, из 17 спасённых всего пострадали 13 человек. Не получили травмы четверо сопровождавших груз.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа в Краснодарском крае ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами, в результате чего он затонул в акватории порта Кавказ.

23 августа полицейские на посту ДПС в посёлке Ильич в Краснодарском крае начали разворачивать грузовики и легковые автомобили, направляющиеся в сторону порта. Около 65 фур стоят на накопительной площадке примерно в 800 м от водной гавани.