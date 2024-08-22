Херсон, 22 августа, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) населённых пунктов в Херсонской области. Об этом 22 августа сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«В Алёшках множественные осколочные ранения и контузии получили женщина 1963 и мужчина 1958 годов рождения, в Казачьих Лагерях ранен мужчина 1954 года рождения», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медпомощь.

В Каховке при обстреле было повреждено административное здание. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа в результате атаки ВСУ на Каховку в городе загорелся девятиэтажный жилой дом. Информация о пострадавших не поступала. Днём ранее при ударе ВСУ по Каховке погибла пожилая женщина. Кроме того, один из снарядов попал на территорию водоканала, в результате чего ранение в голову получил слесарь.

4 августа ВСУ совершили массированный обстрел Алёшек, украинские военные атаковали район городского центрального рынка и соседних жилых кварталов. Ранения получили восемь мирных жителей.