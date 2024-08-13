В Каховке Херсонской области после удара ВСУ загорелся девятиэтажный дом
Каховка, Херсонская область, 13 августа, 2024, 21:34 — ИА Регнум. В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Каховку Херсонской области в городе загорелся девятиэтажный жилой дом, сообщил 13 августа глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своём Telegram-канале.
«Каховка. Прилёт. В очередной раз террористические подразделения ВСУ обстреливают жилые дома мирных жителей», — написал Филипчук.
Мэр выразил уверенность, что ВСУ понесут ответственность за свои деяния.
Как передавало ИА Регнум, днём ранее Филипчук информировал, что при ударе ВСУ по Каховке погибла пожилая женщина. Кроме того, один из снарядов попал на территорию водоканала, в результате чего ранение в голову получил слесарь.
4 августа ВСУ совершили массированный обстрел Алёшек Херсонской области, украинские военные атаковали район городского центрального рынка и соседних жилых кварталов. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что ранения получили восемь мирных жителей.
30 июля в результате обстрела ВСУ села Малые Копани в Херсонской области пострадал 16-летний подросток. Его доставили в больницу Скадовска для оказания помощи.