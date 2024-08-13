Каховка, Херсонская область, 13 августа, 2024, 21:34 — ИА Регнум. В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Каховку Херсонской области в городе загорелся девятиэтажный жилой дом, сообщил 13 августа глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своём Telegram-канале.

кадр из видео

«Каховка. Прилёт. В очередной раз террористические подразделения ВСУ обстреливают жилые дома мирных жителей», — написал Филипчук.

Мэр выразил уверенность, что ВСУ понесут ответственность за свои деяния.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908651" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Загорелся девятиэтажный жилой дом

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Филипчук информировал, что при ударе ВСУ по Каховке погибла пожилая женщина. Кроме того, один из снарядов попал на территорию водоканала, в результате чего ранение в голову получил слесарь.

4 августа ВСУ совершили массированный обстрел Алёшек Херсонской области, украинские военные атаковали район городского центрального рынка и соседних жилых кварталов. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что ранения получили восемь мирных жителей.

30 июля в результате обстрела ВСУ села Малые Копани в Херсонской области пострадал 16-летний подросток. Его доставили в больницу Скадовска для оказания помощи.