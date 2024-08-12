Каховка, Херсонская область, 12 августа, 2024, 17:04 — ИА Регнум. При ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Каховке Херсонской области погибла пожилая женщина, сообщил 12 августа глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«В Каховке — в результате прилётов в жилой сектор погибла Мария Петровна. 86 лет», — написал он.

Также глава администрации добавил, что один из снарядов попал на территорию водоканала, в результате чего ранение в голову получил слесарь. По его словам, пострадавший сотрудник водоканала доставлен в больницу.

«Каждый преступник Киевского режима должен понести наказание за террор мирного населения», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа ВСУ совершили массированный обстрел Алёшек Херсонской области, украинские военные атаковали район городского центрального рынка и соседних жилых кварталов. По словам глава региона Владимира Сальдо, восемь мирных жителей получили ранения.

30 июля в результате обстрела ВСУ села Малые Копани в Херсонской области пострадал 16-летний подросток. Его доставили в больницу Скадовска для оказания помощи.