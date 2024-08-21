Херсон, 21 августа, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Российский расчёт барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожил с начала 2024 года на херсонском направлении не менее 12 гаубиц М777 американского производства, сообщил журналистам командир подразделения с позывным Рысь.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он уточнил, что цели сбивались в течение полугода.

«Нашим расчётом на херсонском направлении было уничтожено 12 гаубиц М777 на протяжении полугода», — сказал военнослужащий, слова которого приводит Минобороны РФ.

По словам Рыси, двенадцатую по счёту установку военные поразили неделю назад. Военнослужащий также добавил, что расположение целей определяется с помощью воздушной разведки.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля российский артиллерист с позывным Марио рассказал, как Вооружённые силы уничтожили гаубицу М777 украинских войск, которая обстреливала жилые районы Белгорода. Боец отметил, что его подразделение получило координаты цели и выдвинулось в ночное время на огневую позицию для удара.

21 июня Министерство обороны РФ обнародовало информацию о том, что российские бойцы из состава группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили на правом берегу Днепра американскую гаубицу М-777 и артиллерийское орудие «Гиацинт. Их поразили с использованием боеприпаса «Ланцет».