Анкара, 23 августа, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, оказывая давление на Украинскую православную церковь (УПЦ), пытается втянуть Турцию в конфликт, заявил официальный представитель Турецкой православной церкви Сельчук Эренерол.

James McGill/Global Look Press

«Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт: они запросили разрешение у Фенера, хотя, согласно конституции Турции, у Фенера нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Также Эренерол подчеркнул, что патриарх Константинопольский Варфоломей, нарушив обязательства и отправившись на конференцию по Украине в Швейцарии без соответствующего разрешения, грубо вмешивается в отношения Турции как с Украиной, так и с Россией. По его словам, Анкаре на фоне провокаций со стороны Киева необходимо признать украинских дипломатов на территории страны персонами нон грата.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа Верховная рада Украины в окончательном чтении приняла законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви — крупнейшей в стране христианской конфессии. Об этом законе глава киевского режима Владимир Зеленский доложил патриарху Константинопольскому Варфоломею 21 августа. В ходе телефонного разговора Зеленский заявил, что документ якобы сделает Украину духовно независимой.

Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов подчеркнул, что упомянутый законопроект о запрете УПЦ попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы и способствует дальнейшим антицерковным гонениям со стороны киевского режима. Как указал глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент, решение Киева о запрете УПЦ противоречит конституции страны.