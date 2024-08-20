Москва, 20 августа, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Закон о фактическом запрете Украинской православной церкви (Московского патриархата) попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы. Об этом 20 августа заявил советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Принятый Радой закон попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы и обеспечивает возможность дальнейшего более широкого развёртывания антицерковных гонений со стороны киевского режима», — сказал он.

Советник патриарха добавил, что Священный синод РПЦ даст оценку «этому акту преследования канонического православия на Украине».

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект о запрете канонической УПЦ. Закон поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах, он вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей протоиерей Серафим Ган заявил, что РПЦЗ глубоко сочувствует украинским верующим в связи с принятием этого закона. Он пожелал им крепиться «в стоянии за правду».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 августа назвала поддержавших запрет УПЦ на Украине сатанистами.

Обозреватель ИА Регнум Владислав Совин отмечал, что спасти православие на Украине в нынешней ситуации может лишь победа России. В уничтожении УПЦ, по его мнению, заинтересована глобалистская машина, стремящаяся оборвать все, в том числе и духовные, связи между Россией и Украиной.