Белая Церковь, Украина, 23 августа, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на складе с фейерверками в городе Белая Церковь возле Киева, сообщило интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Журналисты отметили, что на этом фоне жители населённого пункта слышали звуки взрывов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта украинское интернет-издание «Обозреватель» написало о том, что под Киевом начался масштабный пожар. Интернет-издание «Украинская правда» распространило информацию о том, что огонь охватил экопарк «Осокорки», расположенный на юго-востоке столицы Украины.

Из-за пожара запылали травяной настил и камыш на открытой территории возле озера Тяглое в Дарницком районе. Власти предположили, что причиной происшествия мог стать поджог.

В середине апреля сильный пожар вспыхнул на Трипольской ТЭС в Киевской области, которая является крупнейшим энергогенерирующим предприятием в регионе.

В середине июля на двух энергетических объектах на Украине произошли пожары, причиной которых, по утверждениям местных СМИ, стала сильная жара. Места происшествий не назывались. Пожары привели к повреждению высоковольтной подстанции и линия электропередачи на западе Украины.