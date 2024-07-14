Киев, 14 июля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Пожары начались на двух энергетических объектах Украины. Причиной стала сильная жара, сообщило местное издание «Бабель».

Иван Шилов ИА Регнум

«Из-за жары на Украине возникли пожары на двух энергетических объектах», — говорилось в сообщении.

По данным издания, в результате пожара повреждения получили высоковольтная подстанция и линия электропередачи на западе Украины. Также из-за возгорания оказалась нарушена передача электроэнергии из Молдавии. Точное место инцидента СМИ не указало.

Отмечалось, что синоптики спрогнозировали повышение температуры. 15 июля в дневные часы она может достигнуть +41 градуса.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в стране уничтожены порядка 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Украина лишилась уже девяти гигаватт мощностей, пик потребления прошлой зимой был 18 гигаватт, добавил политик.

По его словам, у правительства есть план, как в 2024 году построить в стране до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы — еще 4 ГВт. Однако Украине требуются кредиты и инвестиции союзников для оперативного восстановления повреждённых объектов энергетики, отметил Зеленский.

Украинский энергохолдинг ДТЭК потерял около 86% генерирующих мощностей. Об этом стало известно 7 июня. В этот же день газета The Washington Post заявила об ухудшении ситуации с отключением электроэнергии в Киеве. В статье отмечалось, что, несмотря на значительную выработку электроэнергии с помощью АЭС, без дополнительных мощностей энергосистема Украины сталкивается с дисбалансом и дефицитом.