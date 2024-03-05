Киев, 6 марта, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Масштабный пожар вспыхнул под Киевом, пламя и дым от которого заметили очевидцы, сообщило украинское интернет-издание «Обозреватель».

hansbenn Пожар

Пожарные не могут подъехать к месту происшествия из-за отсутствия дороги. Жителям Дарницкого района рекомендовали закрыть окна в домах.

Журналисты отмечают, что на видеозаписи, которая оказалась в их распоряжении, очевидец говорит, что огонь охватил жилой массив «Осокорки», расположенный на юго-востоке Киева.

Интернет-издание «Украинская правда» в свою очередь уточнили о том, что возгорание, предположительно, произошло из-за поджога. В публикации утверждается, что об этом заявила пресс-служба экопарка «Осокорки».

При этом администрация Киева проинформировала, что пожар охватил травяной настил и камыш на открытой территории возле озера Тяглое в Дарницком районе. В мэрии города отметили, что специалисты пытаются локализовать распространение огня.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря в киевском метрополитене произошёл пожар. Он начался на станции метро «Герои Днепра». Из-за пожара всю станцию и расположенный недалеко торговый центр «Оазис» заволокло дымом.

В середине января украинская полиция обвинила семилетнего мальчика в умышленном поджоге одного из торгово-развлекательных центров в Киеве. Перед этим сообщением мэр города Виталий Кличко информировал о пожаре в ТРЦ «Космополит», который находится в Соломенском районе.