Оренбург, 31 марта, 2017, 09:45 — ИА Регнум. В поселке Экодолье Оренбургской области открытие школы запланировано на 2017 год. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1135 учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Строительство объекта ведется на счет федеральных и областных средств. Из региональной казны выделено более 102 млн рублей, федеральные субсидии привлечены в размере 75 млн рублей.

В новой современной школе будут учиться не только дети молодого малоэтажного жилого комплекса Экодолье, но и соседних микрорайонов Приуралья и Перовского. В образовательном учреждении, согласно проекту, имеется два спортзала, игровое поле с искусственным газоном, большая библиотека, вместительный актовый зал.

В администрации Оренбургского района отметили, что в последнее время растет численность населения в муниципальном образовании. Это происходит за счет миграции граждан из городов. Строительство социально-значимых объектов — необходимость, продиктованная реалиями времени.

Добавим, что Оренбуржье вошло в число регионов, прошедших конкурс для участия в госпрограмме, и получила финансовые средства из федерального бюджета на строительство двух школ. На условиях софинансирования выделен 681 млн рублей. Одну школу построят в Оренбурге, другую — в селе Претория Переволоцкого района. До 2025 года на территории Оренбуржья планируется построить 32 школы.