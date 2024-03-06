Киев, 6 марта, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Власти Киева не исключают версию поджога, который мог вызвать масштабный пожар возле озера Тяглое, сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации (КГВА) со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко.

Pxhere.com Пожар

Он уточнил, что площадь возгорания изначально составляла 500 квадратных метров, однако затем огонь охватил три гектара. Попко отметил, что уже обратился в правоохранительные органы, чтобы те провели расследование.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 марта украинское интернет-издание «Обозреватель» написало о том, что под Киевом начался масштабный пожар. Пожарные пытались подъехать к месту происшествия, но их продвижению мешало отсутствие дороги.

Интернет-издание «Украинская правда» распространило информацию о том, что огонь охватил экопарк «Осокорки», расположенный на юго-востоке Киева. В публикации утверждалось, что причиной инцидента мог быть поджог.

Администрация Киева в свою очередь отметила, что из-за пожара запылали травяной настил и камыш на открытой территории возле озера Тяглое в Дарницком районе.