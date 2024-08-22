Москва, 23 августа, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден перед своим уходом с поста главы государства не станет менять политический курс американской администрации по поддержке киевского режима, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Ему задали вопрос о возможных шагах Белого дома, пока действующий лидер может исполнять свои полномочия.

«Вы говорили про оставшиеся месяцы у президента Байдена… Я думаю, что эта политика будет продолжена», — сказал дипломат в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Он отметил, что администрация США балансирует на грани, поставляя оружие Украине. По словам Антонова, Вашингтон постоянно проверяет Москву на готовность к различным действиям.

Посол подчеркнул, что американская сторона обучает ВСУ управлению истребителями F-16 и передаёт Киеву дальнобойные ракетные системы ATACMS. Дипломат назвал обманом утверждения о том, что США не разрешают Украине бить этими ракетами по российской территории. Он добавил, что киевский режим не следует указанным заявлениям и действует так, как почитает нужным, давая соответствующий сигнал Вашингтону.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа бывший посол США в России Джон Салливан выразил мнение, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп не планирует уступать в конфликте на Украине в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. Он добавил, что кандидат от республиканцев будет действовать так, поскольку не любит проигрывать.

15 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объявил, что в ближайшие недели Вашингтон отправит Киеву новый пакет военной помощи. Он не уточнил, войдут ли крылатые ракеты в перечень поставляемого оружия.

22 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что атаки ВСУ на Курскую область с использованием американского оружия не противоречат политике США. Она добавила, что речь идёт о контрударах, наносящихся якобы для «защиты».