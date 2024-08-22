Москва, 22 августа, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильём военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба военного ведомства.

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«Белоусов поддержал законопроект, расширяющий перечень категорий военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильём. Предлагается наделить таким правом военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поправки предлагается внести в статью 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле правительство поддержало законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, если родитель погиб в ходе спецоперации. Согласно документу, им полагается к выплатам по инвалидности вторая пенсия — по потере кормильца.

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал закон, согласно которому семьи, потерявшие кормильца — участника специальной военной операции, смогут получать сразу две пенсии. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.