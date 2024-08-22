Варшава, 22 августа, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Европе необходим мир. С таким заявлением на встрече с индийской диаспорой в Польше в преддверии визита на Украину выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщила 22 августа газета Hindustan Times.

Kremlin Pool/Global Look Press Премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Индия верит в традицию Будды, поэтому верит в мир, а не в войну. Индия выступает за мир в этом регионе (в Европе. ― Прим. ред), и очевидно, что сейчас не время для войны», ― подчеркнул глава индийского правительства.

Он призвал мировое сообщество объединится перед лицом глобальных вызовов.

«Нам нужно быть вместе, чтобы бороться с проблемами. Индия фокусируется на дипломатии и диалоге», — сказал Моди.

Он добавил, что ждёт возможности продолжить разговор с властями Украины об укреплении двустороннего сотрудничества. Он также намерен обменяться мнениями с главой киевского режима Владимиром Зеленским об урегулировании конфликта.

«Мы надеемся на скорейшее возвращение мира и стабильности в регион», — отметил премьер Индии.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля индийский телеканал Wion сообщил, что Моди посетит Украину в конце августа. 22 августа премьер Индии прибыл в Польшу, где ожидается его встреча с главой правительства Дональдом Туском. Ожидается, что 23 августа он отправится на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июля заявил, что Моди не претендует на посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Представитель Кремля добавил, что глава индийского правительства выдвигает свои предложения по урегулированию, поскольку все обсуждают мир и все обмениваются мнениями. Песков подчеркнул, что все, в том числе Россия, являются сторонниками мира.

Bloomberg 20 августа со ссылкой на источник сообщило, что Моди не станет выступать с посреднической миссией в урегулировании конфликта на Украине, но он согласился в случае необходимости передавать послания между двумя странами.