Москва, 22 августа, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Европейский союз окончательно приговорил Украину и толкает её на самоубийство для нанесения непоправимого ущерба России. Об этом 22 августа заявил и. о. постпреда РФ при объединении Кирилл Логвинов, комментируя заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, поддержавшего атаку ВСУ на Курскую область.

Денис Дубровин/ТАСС

Как отметил беседе с ТАСС Логвинов, на данный момент ЕС находится в состоянии перехода от глобального противостояния России «к прямой военно-политической конфронтации с ней», увязав таким образом собственное будущее с исходом российской спецоперации.

«Данное заявление Ж. Борреля свидетельствует о том, что Евросоюз окончательно приговорил Украину, открыто толкает украинцев к самоубийству ради достижения геополитической цели Запада — нанесения России непоправимого ущерба и, как следствие, подчинения её глобалистским интересам», — сказал он.

Дипломат добавил, что этими заявлениями глава евродипломатии фактически актуализировал основные принципы долгосрочного курса Брюсселя в отношении России.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа Боррель заявил, что снятие запрета на удары украинских формирований оружием Запада по России якобы поспособствует миру. Он также полностью поддержал действия боевиков ВСУ в конфликте с Россией, включая их попытку вторжения в Курскую область.

Дипломатический источник в Брюсселе 18 августа рассказал, что главы МИД и минобороны стран ЕС обсудят на неформальной встрече Совета объединения в Брюсселе 29–30 августа возможности новых военных поставок Киеву. По его словам, это особенно важно в условиях интенсивных боевых действий в Курской области.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 21 августа рассказал, что армия России уже блокировала украинских боевиков на курском направлении и выдавливает их из населённых пунктов. Алаудинов почеркнул, что противника удалось остановить и он при этом понёс большие потери.