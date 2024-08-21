Брюссель, 21 августа, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы будет способствовать миру, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 21 августа в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Отмена ограничений <…> может привести к ряду важных последствий: укреплению самообороны Украины <…> спасению жизней и сокращению разрушений на Украине, продвижению миротворческих усилий», — написал он.

Боррель подчеркнул, что полностью поддерживает киевский режим в противостоянии с Россией, в том числе действия ВСУ, напавших на Курскую область. Он ожидает на следующей неделе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел и обороны стран ЕС, чтобы обсудить новые меры поддержки.

Как предавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 28 мая, комментируя призывы разрешить ВСУ наносить удары по российской территории западным высокоточным оружием большой дальности, отметил, что такое вооружение невозможно использовать без иностранных специалистов высокого класса. Без них не получится внести полётное задание, сформированное на основании данных космических средств разведки.

5 июня Путин заявил, что Россия вправе поставить оружие дальнего действия в регионы, откуда с его помощью могут нанести чувствительные удары по странам, передающим оружие киевскому режиму. При этом действия Москвы могут быть ассиметричными тому, что делает Запад, подчеркнул он.