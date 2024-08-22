Симферополь, 22 августа, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Крымский мост открыли для движения автотранспорта после временного перекрытия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту и подходах к нему.

ИА REGNUM

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — указано в сообщении.

Мост был перекрыт для движения автомобилей около 45 минут ― с 10:36 мск до 11:20 мск.

По состоянию на 15:00 мск в очереди для проезда по мосту со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. Со стороны Керчи на подходах к Крымскому мосту скопились 900 транспортных средств. Время ожидания — около трех часов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 августа оперштаб сообщил о временном перекрытии на Крымском мосту движения автотранспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Кроме того, в Севастопольской бухте приостановил движение пассажирский морской транспорт. Причины ограничений не уточнялись.

16 августа движение на Крымском мосту перекрывали на четыре часа. В Севастополе ночью 16 августа подразделения противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников.