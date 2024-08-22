Симферополь, 22 августа, 2024, 10:43 — ИА Регнум. На Крымском мосту 22 августа временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отмечалось в сообщении.

В Севастопольской бухте приостановил движение пассажирский морской транспорт, передали в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Причины ограничений не уточнялись.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа движение на Крымском мосту перекрывали на четыре часа. В Севастополе ночью 16 августа подразделения противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников.