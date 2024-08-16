Симферополь, 16 августа, 2024, 07:40 — ИА Регнум. На Крымском мосту после четырёхчасового временного перекрытия ночью 16 августа движение автотранспорта вновь возобновлено.

ИА REGNUM Крымский мост

По информации Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», пропуск автомобилей по мосту открыли в 07:13 мск.

Движение было закрыто в обе стороны на 4 часа.

Как сообщало ИА Регнум, на Крымском мосту ночью 16 августа в 03:15 мск временно перекрыли движение автотранспорта.

В Севастополе ночью 16 августа подразделения противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены пять беспилотников самолётного типа над акваторией Чёрного моря. Также российские военные поразили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Республики Крым.

Вооружённые силы Украины не оставят попыток разрушить Крымский мост, так как он имеет символическое значение для России, заявил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России) в интервью изданию New Voice of Ukraine.