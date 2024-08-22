Москва, 22 августа, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал совещание в режиме видеоконференцсвязи по ситуации в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России. [На связи] у нас и руководители правительства, <…> и руководители регионов», — сказал глава государства.

Он напомнил, что попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова лично заняться всеми вопросами социально-экономического характера на этих территориях.

Как передавало ИА Регнум, в Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

12 августа Путин на оперативном совещании по ситуации в Курской области заявил, что ВСУ и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничных зонах.

20 августа министр обороны России Андрей Белоусов объявил о создании в Вооружённых силах группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» для защиты жителей и территорий приграничных с Украиной регионах.

Украинская армия с 6 августа предпринимает попытки атаковать Курскую область. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. За всё время боёв на курском направлении ВСУ потеряли более 4700 человек.