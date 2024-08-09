Брянск, 10 августа, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции (КТО) вводится в Брянской области, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Иван Шилов ИА Регнум

Такое решение приняла Федеральная служба безопасности РФ в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ. Начальник УФСБ России по региону генерал-майор Сергей Воронин также объявил о введении правового режима КТО, который начал действовать с 23:00 мск (совпадет с местным) 9 августа на территории всей области.

О действии этого режима также оповестили взаимодействующие силовые структуры и региональные органы государственной власти.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года диверсанты совершили нападение на ряд населённых пунктов в Брянской области. Президент РФ Владимир Путин назвал эту атаку террористическим актом.

В мае 2023 года несколько десятков украинских диверсантов попытались прорваться в Брянской области. Их встретили бойцы Вооружённых сил России вблизи села Демьянки. Они отогнали противника обратно.