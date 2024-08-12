Ново-Огарево, Московская область, 12 августа, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничных зонах, заявил 12 августа президент России Владимир Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции.

Александр Кондратюк/РИА Новости

«Для нас очевидным является то, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», — сказал он.

Заслушав доклад губернатора Брянской области Александра Богомаза, глава государства подчеркнул, что если сейчас в регионе относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. Президент поручил главе Брянской области внимательным образом к этому отнестись и вместе с силовыми структурами решить все вопросы, которые нужны для подготовки к любому развитию ситуации.

На совещании Владимир Путин также заявил, что оценка происходящих событий в приграничных с Украиной областях должна быть дана, однако главной задачей сейчас является выполнение задач по вытеснению ВСУ с территории России.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

The Times написала, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. Журналисты пояснили, что рискованность связана с тем, что это решение не поможет политику уйти от поражения. Зеленский отправил формирования ВСУ атаковать Курскую область, пытаясь поднять моральный дух жителей Украины, отчаявшихся из-за провалов на фронте, заявлял в свою очередь экс-помощник главы минобороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам.