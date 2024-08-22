Сумы, Украина, 22 августа, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что посетил приграничные районы Сумской области и провёл совещание с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский

«Главнокомандующий доложил об оперативной обстановке на всех направлениях активных действий, и в частности на наиболее сложных участках фронта», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Обсуждалась оперативная обстановка в районах боевых действий, в том числе в Курской области, на торецком и покровском направлениях в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Глава киевского режима отметил, что власти уделяют особое внимание координации действий между военными, полицией и экстренными службами в приграничье.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа Зеленский заявил, что подразделения ВСУ в зоне спецоперации на покровском и торецком направлениях в ДНР находятся в сложной ситуации.

На следующий день на Украине приступили к принудительной эвакуации семей с детьми из 14 подконтрольных киевскому режиму населённых пунктов ДНР в Красноармейском районе (украинское название — Покровский).

В приграничной Сумской области ВС России продолжают уничтожать подразделения ВСУ. 21 августа авиация нанесла удары по районам скопления украинских резервов в восьми населённых пунктах. Днём ранее ВС России ударили по личному составу и военной технике украинских формирований в районах населённых пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень.