Киев, 21 августа, 2024, 19:45 — ИА Регнум. На Украине приступили к принудительной эвакуации семей с детьми из 14 подконтрольных киевскому режиму населённых пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 августа сообщило министерство реинтеграции Украины в Telegram-канале.

TASS /AP Photo/Francisco Seco

«Такое решение единогласно принято на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения», — указано в сообщении.

Меры затронут поселения в Красноармейском районе (украинское название — Покровский). Семьи вывезут из городов Красноармейск (Покровск), Родинское и сёл Игнатовка, Даченское, Жёлтое, Зелёное, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа глава городской военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил о планах начать принудительную эвакуацию детей.

20 августа сообщалось, что подконтрольная киевскому режиму военная администрация города Димитрова Донецкой Народной Республики (ДНР) приняла решение о срочной эвакуации органов власти и предприятий.

В силовых структурах ДНР в тот же день рассказали, что оборона украинских боевиков у Новогродовки, расположенной около Красноармейска, трещит по швам. Отмечалось, что ранее бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбежали с позиций, находившихся на северо-восточной окраине этого населённого пункта.