Москва, 20 августа, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Авиация Вооружённых сил России нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике украинских формирований на территории Сумской области. Об этом 20 августа сообщило Министерство обороны.

Валентин Капустин/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 61-й механизированной бригады, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении до 350 бойцов и 25 единиц бронетехники, включая четыре танка, боевую машину пехоты, два БТР, 18 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два миномёта и станцию радиоэлектронной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 августа Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления и склада вооружения бригады украинских войск в Глухове в Сумской области. В ведомстве отметили, что удар нанёс экипаж российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34.

В оборонном ведомстве 18 августа рассказали о нанесении армией России ударов по резервам, складам боеприпасов и горючего ВСУ в Сумской области. Под удары попали склады боеприпасов украинских формирований около Атинского, Белополья, Ворожбы, Кияницы, Косицы и Шалыгино.