Киев, 20 августа, 2024, 21:44 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ в зоне спецоперации на покровском и торецком направлениях в ДНР находятся в сложной ситуации, заявил 20 августа глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Global Look Press/James McGill/Keystone Press Agency

«Был доклад главнокомандующего [ВСУ Александра] Сырского. Фронт. Оборона на покровском, торецком направлениях. Сложная ситуация», — сказал Зеленский.

Ранее на телеканале «Рада» показали, как Сырский доложил Зеленскому о сложной обстановке на фронте для украинской стороны. Перевес российских войск в использовании снарядов достиг соотношения 3:1, сообщил главком ВСУ.

Как предавало ИА Регнум, 20 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об освобождении российскими бойцами села Новгородского (украинское название — Нью-Йорк). Он отметил, что этот населённый пункт — один из крупнейших в торецкой агломерации. ВСУ за сутки на этом направлении потеряли более 585 бойцов, три танка, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий.

19 августа глава городской военной администрации подконтрольного Киеву Красноармейского (украинское название — Покровский) района ДНР Сергей Добряк заявил, что планируется начать принудительную эвакуацию детей.

Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке 19 августа назвал катастрофическим положение ВСУ в Донбассе. Он указал на продвижение российских войск на покровском направлении и заявил о сомнениях в целесообразности отправки части украинских подразделений для атак на Курскую область.