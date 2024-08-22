Астана, 22 августа, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Казахстана призвало Минск быть объективным после упрёка белорусского президента Александра Лукашенко, заявившего о несправедливом отношении ряда стран СНГ к России. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Александр Лукашенко

МИД пригласил посла Белоруссии Павла Утюпина на встречу с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Глава казахстанского министерства во время беседы подчеркнул, что республика проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права.

«Министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов», — говорится в публикации.

Нуртлеу также заявил, что Казахстан убеждён в необходимости решать политико-дипломатическими мерами все разногласия между странами. Внешнеполитический курс республики, выработанный с учётом современных геополитических условий, показал свою эффективность, подчеркнул дипломат.

Ранее Лукашенко заявил, что ряд стран СНГ стараются только получать выгоду от России, ничего не давая взамен. Он призвал пересмотреть такое отношение, так как есть вероятность, что в будущем придётся обращаться к Москве за помощью. Президент также напомнил, как Казахстану помогли в январе 2022 года во время беспорядков, охвативших страну.

«В Казахстане что-то случилось — кого просили? Китай, Индию, Пакистан? Нет, к [президенту России Владимиру] Путину — помогите. И мы (ОДКБ. — Прим. ред.) перебросили туда. В течение полудня наши самолёты там приземлялись. Утихомирили. Я не в упрёк говорю», — сказал белорусский лидер.

Как предавало ИА Регнум, в мае Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство России и Белоруссии. Он отметил, что не знает позиции Москвы по этому поводу, но полагает, там не будут возражать. По словам президента, для всех стран ЕАЭС есть «уникальный шанс объединиться».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у республики нет потребности объединяться с Россией и Белоруссией, так как есть другие формы интеграции, в том числе ЕАЭС. Он счёл шуткой слова Лукашенко.