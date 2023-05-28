Минск, 28 мая, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Если Казахстан или какая-то иная страна хочет иметь доступ к ядерному оружию, им следует вступать в Союзное государство России и Белоруссии, заявил 28 мая в интервью журналисту Павлу Зарубину президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Так он прокомментировал высказывания президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что после размещения на территории Белоруссии комплекса «Искандер-М» у Москвы и Минска «будет одно ядерное оружие на двоих».

«Не думаю, что Токаев переживает по этому поводу. Но если вдруг [переживает], то никто не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас, с Российской Федерацией. А это очень просто: надо вступать в союз России и Белоруссии, и будет ядерное оружие на всех», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что высказанное — его личная позиция. О мнении России по этому вопросу он не осведомлён, но полагает, что в Москве не возражали бы против такого развития событий. Всем странам ЕАЭС следует понимать, что сейчас есть «уникальный шанс объединиться», добавил Лукашенко.

25 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Ранее соответствующей договорённости достигли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Контроль за ядерным оружием, в том числе возможное принятие решения о его применении, остаётся за российской стороной, напомнил министр.

При необходимости для обеспечения безопасности Союзного государства будут приняты и дополнительные меры, добавил Шойгу. В минобороны Белоруссии, в свою очередь, отметили, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории республики станет «действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».

Решение о размещении российского ТЯО в Белоруссии — возврат к практике сдерживания сил НАТО в Европе, которая существовала во времена холодной войны, сказал в комментарии для ИА Регнум директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов. Принятие этого решения было вызвано в том числе заявлениями польских политиков о намерении поддержать ожидающийся ими вооружённый переворот в Минске, добавил эксперт.