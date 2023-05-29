Астана, 29 мая, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у страны нет необходимости вступать в Союзное государство. Заявление главы государства опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

Токаев ответил на призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко, который предложил включить Казахстан и другие страны постсоветского пространства в Союзное государство Белоруссии и России, чтобы те были ближе к ядерному оружию.

«Я по достоинству оценил шутку. Думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз», — заявил президент Казахстана.

Что касается ядерного оружия, то оно, как сообщил Токаев, Казахстану не нужно, поскольку республика присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Казахстан намерен оставаться верным обязательствам в рамках этих международных документов.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Лукашенко заявил, что, если Казахстан или какая-то иная страна хочет иметь доступ к ядерному оружию, им следует вступать в Союзное государство России и Белоруссии. Президент Белоруссии отметил, что высказанное — его личная позиция. О мнении России по этому вопросу он не осведомлён, но полагает, что в Москве не возражали бы против такого развития событий. Также белорусский лидер заявил, что странам ЕАЭС следует понимать, что сейчас есть уникальный шанс объединиться.

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 мая сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Ранее соответствующей договорённости достигли президенты двух стран. Контроль за ядерным оружием, в том числе возможное принятие решения о его применении, остаётся за российской стороной, напомнил министр.

При необходимости для обеспечения безопасности Союзного государства будут приняты и дополнительные меры, добавил Шойгу. В минобороны Белоруссии, в свою очередь, отметили, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории республики станет действенным ответом на агрессивную политику недружественных стран.