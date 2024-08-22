Москва, 22 августа, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Заместителя директора департамента Министерства науки и высшего образования России Дмитрия Журавлёва арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом стало известно в четверг, 22 августа, из материалов производства.

minobrnauki. gov.ru Дмитрий Журавлёв

«Журавлёв… вину признал полностью, положительно характеризуется, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался», — процитировало «РИА Новости» выдержку из документа.

По информации журналистов, передачу взятки вменяют исполнительному директору ООО «КМ-ФИНАНС» Александру Евдокименко. Он дал признательные показания и содействует следствию.

Журавлёва и Евдокименко арестовали в июле. В августе им продлили срок содержания под стражей до ноября. Адвокаты добивались, чтобы им назначили домашний арест.

На сайте Минобрнауки говорится, что Журавлёв является заместителем директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук. Ему поручили курировать отдел аналитико-методологического обеспечения деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук и отдел программ и проектов в сфере АПК.

Как предавало ИА Регнум, 21 августа суд арестовал начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Чиновника задержали днём ранее в собственной квартире.

20 августа СК завершил расследование уголовного дела против обвиняемого во взятке экс-заместителя главы Минцифры, бывшего гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Максима Паршина. Чиновника задержали в июле 2023 в Москве, после чего он был освобождён от должности.