Москва, 21 августа, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Замоскворецкий районный суд арестовал на два месяца начальника Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Алексея Тимченко. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника УЦТ ФСИН России Тимченко Алексея Владимировича», — указано в Telegram-канале ведомства.

Руководителя ФСИН арестовали до 19 октября.

Как передавало ИА Регнум, Тимченко задержали 20 августа. На следующий день появились кадры его задержания. На них силовики заходят в квартиру мужчины, следователи зачитывают ему обвинение.