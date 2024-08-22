Авдеевка, ДНР, 22 августа, 2024, 10:55 — ИА Регнум. В Авдеевке продолжаются восстановительные работы, в городе уже заметны положительные изменения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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Он рассказал, что сейчас строители активно ремонтируют шесть многоквартирных домов, их восстанавливают регионы-шефы Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы в частных домах выполняются бригадами от коммунального предприятия, созданными администрацией Ясиноватского муниципального округа.

«В городе организованы большинство услуг, которые есть в любом населенном пункте республики. Там работают пять продуктовых магазинов и даже кафетерий», ― сообщил Пушилин в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что специалисты также проводят работу для подготовки населённого пункта к осенне-зимнему периоду.

«А большая стройка в Авдеевке ещё впереди», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооружённые силы РФ освободили Авдеевку. Бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска совместно с 239-м полком подняли российский триколор над администрацией Авдеевки.

Пушилин 26 февраля заявил, что восстановительные работы в Авдеевке начнутся после перемещения линии фронта на безопасное расстояние. В городе нет отопления и водоснабжения, потребуется большая работа по разминированию и разбору завалов, рассказал он.

7 августа губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрий Шевченко подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно договору, Ямал окажет помощь в восстановлении Авдеевки: жилья, социальных объектов, коммунальной, инженерной, транспортной и другой инфраструктуры.