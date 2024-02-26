Донецк, 26 февраля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Восстановительные работы в Авдеевке могут начать, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние. Об этом 26 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Вопрос упирается в самую важную составляющую — это вопрос безопасности. Все гражданские, социальные службы смогут уже включиться в работу после того, как будет линия фронта отодвинута на должное расстояние», — сказал Пушилин.

Он добавил, что в городе нет отопления и водоснабжения. Кроме того, предстоит провести большую работу по разминированию и разбору завалов.

По его словам, с учётом опыта работы с освобождёнными населёнными пунктами, включая Мариуполь, есть понимание, что делать дальше.

Также глава ДНР рассказал, что жителям Авдеевки будут предоставлять жильё взамен утраченной недвижимости либо компенсацию с учётом отработанных ранее механизмов — по примеру Мариуполя.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооружённые силы освободили Авдеевку.

Через несколько дней бойцы одного из штурмовых отрядов группировки «Центр» сообщили детали того, как они устанавливали государственный флаг России на здание городской администрации Авдеевки. Видеозапись с их рассказом опубликовало Минобороны РФ.

Командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичёв 24 февраля проинформировал, что в ходе операции российских военных по освобождению города украинская армия оказалась отброшена на расстояние более чем 10 км. Он отметил, что ВС РФ продолжают вести наступательные действия на всех направлениях.