Авдеевка, ДНР, 7 августа, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрий Шевченко подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно договору, Ямал окажет помощь в восстановлении Авдеевки: жилья, социальных объектов, коммунальной, инженерной, транспортной и другой инфраструктуры.

Telegram/Дмитрий Артюхов Ямал поможет восстановить Авдеевку в ДНР

«Подписали соглашение об участии нашего региона в восстановлении Авдеевки. Несмотря на тяжелые бои, которые там шли, есть дома, подлежащие восстановлению. Возьмем их в работу в первую очередь. Сотни семей в Авдеевке ждали нашего прихода, нужно помочь им с жильем до начала зимы. Ямальские специалисты уже оценили ситуацию, несколько раз выезжали на место. Начнем планомерно налаживать в городе мирную жизнь», — отметил глава ЯНАО.

Кроме того, регион поможет наладить образовательный процесс, поддержит реализацию молодёжной политики, спортивные и добровольческие проекты Авдеевки, а также организует отдых и оздоровление детей. В планах и взаимодействие в сфере здравоохранения и реабилитации, а также укрепление связей в области культуры и искусства.

Как сообщало ИА Регнум, Ямал уже третий год шефствует над Волновахским муниципальным округом. За это время на этой территории было восстановлено более 200 домов и свыше 80 социальных объектов.