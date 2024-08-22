Чикаго, США, 22 августа, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Губернатор от американского штата Миннесота Тим Уолц официально согласился выдвинуться кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии на президентских выборах в ноябре. Он заявил об этом вечером 21 августа на съезде демократов в Чикаго, сообщила газета The Wall Street Journal.

Annabelle Gordon — CNP/Global Look Press

«Для меня большая честь быть кандидатом на пост вице-президента Соединённых Штатов Америки [от Демпартии]», — сказал он.

Уолц также выразил благодарность действующему вице-президенту США Камале Харрис за это предложение, а также действующему президенту страны Джо Байдену за «четыре года решительного, исторического лидерства».

Находясь на посту главы штата, Уолц подписал законы о защите права на аборты, легализации употребления марихуаны и введении ограничений на продажу огнестрельного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 августа член комитета по вооруженным силам палаты представителей Конгресса Майкл Уолц призвал проверить Тима Уолца, являющегося его однофамильцем, на связи с Китаем, которые вызывают особое беспокойство. По его мнению, кандидат в вице-президенты от демократов всё ещё сохраняет связи с китайской стороной.

Газеты газета The Washington Post 9 августа написала, что Тим Уолц оказался в центре скандала из-за несоответствия его слов об участии в боевых действиях и военной службе реальным фактам биографии. Во время предвыборной кампании в 2018 году нынешний губернатор Миннесоты заявил, что «был на войне», однако, по данным Национальной гвардии армии штата, Уолц не участвовал в боевых действиях.