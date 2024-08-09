Вашингтон, 9 августа, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолц оказался в центре скандала из-за несоответствия его слов об участии в боевых действиях и военной службе с реальными фактами из биографии. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Carlos Osorio/AP/TASS Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолц

В своём заявлении о необходимости запрета на штурмовое оружие в США Уолц в ходе предвыборной кампании в 2018 году сказал, что «был на войне».

«Нам нужно сделать так, чтобы боевого оружия вроде того, что я использовал на войне, не было на улицах Америки», — указал он.

При этом, по данным Национальной гвардии армии Миннесоты, Уолц не участвовал в боевых действиях. Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс во время предвыборного мероприятия в штате Мичиган задал Уолцу вопрос, о какой войне шла речь.

Кандидат в президенты США Камала Харрис, пытаясь защитить своего соратника, заявила, что Уолц стрелял и обучал других пользоваться боевым оружием много раз, он не стал бы оскорблять или принижать заслуги любого американца перед США.

Сослуживцы Уолца заявили WP, что политик не только не участвовал в боевых действиях, но и «публично завысил звание», в котором пребывает в запасе. Он утверждал, что является отставным главным ротным сержантом-майором армии и Национальной гвардии. На самом деле Уолц так и не получил этого звания и вышел в отставку сразу же после присвоения звания старшего сержанта.

Обострившаяся критика в адрес демократа привела к тому, что штабу избирательной кампании Харрис и Уолца пришлось вносить изменения в его биографию на официальном сайте.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента США состоятся 5 ноября. 6 августа Харрис на митинге своих сторонников в Филадельфии официально объявила о том, что стала кандидатом в президенты США от Демпартии. Кандидатом на пост своего вице-президента Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца. Их должны будут официально выдвинуть номинантами от демократов на съезде этой партии в Чикаго, который должен начаться 19 августа. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп.