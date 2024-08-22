Чикаго, США, 22 августа, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Кандидата в вице-президенты США от демократов, губернатора штата Миннесота Тима Уолца призвали проверить на связи с Китаем, которые вызывают особое беспокойство. Такое заявление сделал его однофамилец-конгрессмен, член комитета по вооруженным силам палаты представителей Конгресса Майкл Уолц в Чикаго, где проходит съезд демократов.

ИА Регнум Харрис, Уолц

«Я невероятно обеспокоен и полагаю, что нам предстоит узнать куда больше о связях Уолца с Китаем, проплаченных поездках, которые он совершал снова и снова», — пояснил конгрессмен журналистам.

По мнению Майкла Уолца, напарник вице-президента и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис до сих пор сохраняет связи с китайской стороной.

«Он вообще смог бы сегодня пройти проверку на безопасность?» — такой вопрос задал публично американский законодатель.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор от штата Миннесота Тим Уолц официально согласился на выдвижение его в качестве кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства.