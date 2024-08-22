Ростов-на-Дону, 22 августа, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Атака вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отражена силами противовоздушной обороны (ПВО) на западе Ростовской области. Об этом 22 августа сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Минувшей ночью силами ПВО на западе Ростовской области отражена атака пяти БПЛА», — написал глава Ростовской области.

Как уточнил Голубев, по предварительным данным, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры и зданий нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 21 августа на западе Ростовской области силы ПВО засекли и сбили ракету. В результате падения осколков никто не пострадал. Позднее стало известно, что взрывной волной от сбитой ракеты ВСУ повреждены 15 частных домов в городе Новошахтинске.

Также сообщалось, что в городе Пролетарске Ростовской области произошёл пожар на нефтебазе после падения трёх вражеских дронов. Атака беспилотников произошла в ночь на 18 августа. В городе объявлен режим ЧС. По последним данным, в результате пожара пострадал 41 человек. Из этого числа были госпитализированы 18 человек, пятеро из которых находятся в реанимации.