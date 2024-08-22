Воронеж, 22 августа, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 22 августа сбили в небе над Воронежской областью беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Ночью над территорией Воронежской области дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Гусев уточнил, что, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Также губернатор Воронежской области проинформировал, что в регионе дан отбой опасности атаки беспилотников, объявленной около 00:50 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 22 августа российские военные также отразили атаку БПЛА в Брянской области. В Ростовской области силы ПВО нейтрализовали пять беспилотников в западной части региона. О последствиях на земле не сообщалось.