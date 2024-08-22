Брянск, 22 августа, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Российские военные в Брянской области отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запущенного ВСУ для удара по территории России. Об этом написал 22 августа глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

По данным губернатора, цель сбили средства противовоздушной обороны РФ.

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 августа ВСУ атаковали дронами сёла Новое и Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области. Из-за удара по Новому сгорели надворные постройки и частный дом, а также получили повреждения два легковых автомобиля и газопровод. В Тишанке украинские беспилотники сбросили взрывные устройства, в результате чего повреждения получили два транспортных средства. Во всех случаях никто не пострадал.

Ночью 22 августа на западе Ростовской области система ПВО России сбила пять вражеских БПЛА. По предварительным данным, которые представил глава региона Василий Голубев, ранения людей и повреждений инфраструктуры удалось избежать.