Силы ПВО уничтожили ещё две ракеты над Курской областью
Курск, 21 августа, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 августа ещё две ракеты в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Ещё две украинские ракеты утром уничтожены в небе Курской области», — написал он в своём Telegram-канале.
Врио главы поблагодарил российских военных, защищающих границу.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 21 августа российские ПВО уничтожили в небе над пятью регионами РФ 45 украинских беспилотников самолётного типа. Два из них сбили над Курской областью.
Днём ранее в небе над регионом уничтожили две украинские ракеты и два дрона. Вечером 20 августа были сбиты два украинских беспилотника — по одному над Курской и Белгородской областями.