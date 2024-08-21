Курск, 21 августа, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 августа ещё две ракеты в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Ещё две украинские ракеты утром уничтожены в небе Курской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Врио главы поблагодарил российских военных, защищающих границу.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 21 августа российские ПВО уничтожили в небе над пятью регионами РФ 45 украинских беспилотников самолётного типа. Два из них сбили над Курской областью.

Днём ранее в небе над регионом уничтожили две украинские ракеты и два дрона. Вечером 20 августа были сбиты два украинских беспилотника — по одному над Курской и Белгородской областями.