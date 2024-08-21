Москва, 21 августа, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 21 августа уничтожили в небе над пятью регионами РФ 45 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку… по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что российские военные нейтрализовали 11 воздушных целей над территорией Московской области, 23 — в Брянской области, шесть — в Белгородской области. Ещё три и два беспилотника соответственно силы ПВО уничтожили в небе над Калужской и Курской областями.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные уничтожили десять летевших в сторону столицы беспилотных летательных аппаратов, по меньшей мере три из которых были сбиты над территорией подмосковного Подольска. Он подчеркнул, что эшелонированная защита позволила успешно отразить одну из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью БПЛА.

В ночь на 21 августа в министерстве по региональной безопасности Тульской области сообщили об уничтожении в небе над регионом двух украинских дронов силами ПВО Минобороны РФ. Отмечалось, что, по предварительным данным, в результате падения фрагментов БПЛА никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.