Москва, 21 августа, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Киевский режим ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, поскольку ему объяснили, что МУС — заказной суд. Об этом 21 августа заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Им объяснили, что МУС — это не настоящий суд, а заказной! Судить и выносить вердикты он будет только с разрешений «западных хозяев», — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

По его словам, Киев не ратифицировал Римский статут в течение более 24 лет с момента его подписания, так как опасался, что МУС привлечёт его к ответственности за совершённые военные преступления.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа депутаты Верховной рады Украины в ходе заседания проголосовали за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. При этом, как указала депутат Ирина Геращенко, Киев в течение семи лет не будет признавать юрисдикцию МУС в отношении украинских граждан.

Российская Федерация не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда. В марте Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херальдо Угальде Годинеса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что решения МУС являются юридически ничтожными для большинства государств, в том числе и для Соединённых Штатов Америки. Он напомнил, что Вашингтон пригрозил наложить санкции на членов суда, решивших расследовать преступления американских военных в Афганистане.