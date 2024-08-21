Киев, 21 августа, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады в ходе заседания 21 августа проголосовали за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС), при этом позаботились о защите своих военных преступников, сообщила депутат Ирина Геращенко в Telegram-канале.

Андрей Ратмиров/ТАСС

«Ратификацию поддержал 281 депутат. Это действительно одно из евроинтеграционных обязательств», — написала она.

Рада признала Римский статут с условием, что киевский режим в течение семи лет после вступления закона в силу не будет признавать юрисдикцию МУС, если это коснётся военных преступлений, совершённых украинскими гражданами. Геращенко объяснила это стремлением депутатов защитить своих военнослужащих от суда, пока идут боевые действия.

«Считаем, что сегодня органы власти не должны предпринимать шагов, направленных на демотивацию военных. Даже опасения, что украинские военные могут выдаваться по требованию Международного уголовного суда, демотивируют наших защитников», — заявила Геращенко.

Она также напомнила, что многие украинские военные при обсуждении ратификации Римского статута призвали отложить этот вопрос.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Согласно соглашению об ассоциации с ЕС, подписанному в 2014 году, Киев обязался ратифицировать документ о признании МУС.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте 2022 года заявил, что Москва не признаёт МУС и его юрисдикцию. РФ не ратифицировала Римский статут. Официальный представитель Кремля также отметил, что в этом суде в том числе проводят процессы, которые держат в секрете.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал юридически ничтожными решения МУС для большинства государств. Он напомнил, что США также пригрозили наложить санкций на членов этого суда, решивших расследовать преступления американских военных в Афганистане.

В России против представителей МУС возбудили уголовные дела. Под преследование попали прокурор Карим Ахмад Хан, судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес.

Президент России Владимир Путин 20 августа заявил, что украинских военных, совершивших преступления в Донбассе, Новороссии и Курской области, обязательно настигнет кара. Он также сравнил с терроризмом на Кавказе то, что вытворяют боевики ВСУ.

6 августа Следственный комитет России сообщил, что расследует преступления ВСУ, совершённые при атаках на Курскую и Белгородские области. Украинские боевики в том числе атаковали машину скорой помощи с медиками и гражданский автомобиль, в котором везли детей. Из-за атак погибли и получили ранения мирные граждане.