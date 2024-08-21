Кишинёв, 21 августа, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Киевский режим готовил атаку на территорию Курской области «секретно и без обратной связи». Об этом 21 августа заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишинёве.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области», — заявил Шольц.

Канцлер добавил, что украинская сторона не проводила никаких консультаций с Берлином перед атакой на российский регион. Шольц добавил, что Германия внимательно следит за развитием событий.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что власти киевского режима обсуждали атаку ВСУ на Курскую область с западными союзниками. При этом западные союзники Украины, в том числе Великобритания и США, утверждают, что они якобы не были заранее проинформированы о нападении на российскую территорию.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что атаку ВСУ на Курскую область поддерживает Запад. Он отметил, что киевский режим при поддержке Запада совершил террористическую атаку в Курской области. Её целями стали мирное население и гражданские объекты, подчеркнул глава ФСБ.

Утром 6 августа около 300 бойцов ВСУ при поддержке 11 танков и 20 бронемашин атаковали российские позиции в Курской области. Подразделения российской армии остановили противника в приграничных районах.

Замначальника главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов заявил 21 августа, что ВСУ на курском направлении остановлены, российские военные начали «задвигать» противника обратно. За всё время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4400 военнослужащих и 65 танков.